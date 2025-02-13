Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı.
Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirildi, E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.