Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı.

        Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirildi, E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta öğrenci servisi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı
        Tokat'ta öğrenci servisi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencileri kabul etti
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencileri kabul etti
        Tokat'ta pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı
        Tokat'ta pres makinesine bacaklarını kaptıran işçi ağır yaralandı
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
        Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
        Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi
        Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi