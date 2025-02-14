Tokat'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Öğretmen H.Ö. idaresindeki 58 AEJ 603 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Kavunluk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı öğretmen H.Ö. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
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