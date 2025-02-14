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        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, 14 Şubat'ta 2 çiftin nikahını kıydı

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu günde evlenmek isteyen 2 çiftin nikahını kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:44
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        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, 14 Şubat'ta 2 çiftin nikahını kıydı
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        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu günde evlenmek isteyen 2 çiftin nikahını kıydı.

        Evlilik tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirmek isteyerek bu özel günü tercih eden Zeynep Aslan ve Dursun Kurtgöz çiftinin nikahını, saat 14.14'te Belediye Başkanı Karagöl kıydı.

        Daha sonra ise Fadime Gülmez ve Hami Tütüncü'nün nikahını kıyan Karagöl, büyük heyecan yaşayan çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

        Karagöl, hem cuma günü hem 14 Şubat hem de 3 aylar olmasıyla çiftlerin güzel bir günde evlendiklerini belirterek, "Evlilik yoluna girenler, 14 Şubat olmasından dolayı bugüne gün almışlar. Onlar ömür boyunca böyle güzel hatırlayacaklar inşallah." dedi.

        Dursun Kurtgöz de kendilerini nikahta yalnız bırakmadığı için Başkan Karagöl'e teşekkür ederek, "Nikahımızı bugüne aldık. Her zaman aklımızda kalacak bir tarih, çok mutluyuz. Umarım bundan sonrası için de Rabb'im utandırmasın, herkese nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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