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        Niksar'da çıkan yangında bir evin deposunda hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangınında depoda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:01
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        Niksar'da çıkan yangında bir evin deposunda hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangınında depoda hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Şıhlar köyü Aşağı Mahallesi'nde Ahmet Gürbüz'e ait evin altındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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