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        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'den 8. Büyük Olağan Kongre'ye davet

        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, vatandaşları partisinin 8. Büyük Olağan Kongre'sine davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:49
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        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'den 8. Büyük Olağan Kongre'ye davet
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        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, vatandaşları partisinin 8. Büyük Olağan Kongre'sine davet etti.

        Dizer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattıkları kongreleri 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongresi ile nihayete erdirdiklerini söyledi.

        8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını ifade eden Dizer, "Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Partilerinin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini belirten Dizer, şunları kaydetti:

        "Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır.' Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, 'Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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