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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:18
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Y.S. idaresindeki 60 BM 023 plakalı traktör, TOKİ evlerinde İ.U. yönetimindeki 19 HH 861 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Y.S. yaralandı.Yaralı Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        U.Y'nın kullandığı 06 CRD 513 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 3 Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada araç sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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