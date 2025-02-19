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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:46
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

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