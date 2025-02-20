Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Basri Akar idaresindeki 60 AET 039 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Emre Sevgi yönetimindeki 60 VA 718 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Akar ile aynı araçtaki İkramiye Akar ve Emre Sevgi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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