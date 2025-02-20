Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ruşen Varol (46) yönetimindeki 10 AC 117 plakalı cip, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Emre Kumcu'nun (21) kullandığı 60 EJ 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet Salih Özübek (17), Abdulkadir Kaya (20) ve Hakan Ünal (48) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, araç ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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