Yeşilyurt'ta kar yağışı dron ile görüntülendi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı dron ile görüntülendi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı dron ile görüntülendi.
İlçe merkezi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İlçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar, dron ile kaydedildi.
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