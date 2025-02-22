Zile'de ortaokul öğrencilerinden huzurevine ziyaret

Tokat'ın Zile ilçesinde ortaokul öğrencileri huzurevini ziyaret etti.

Zile Kaymakamlığınca organize edilen etkinlikte kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı amaçlandı.

Ortaokul öğrencileri ve huzurevi sakinlerine Zile Kaymakamlığınca ikramlarda bulunuldu. Etkinliklerde, kuşaklar arası yazılan mektuplar okundu, müzik eğlence programları ile hoş bir gün geçirildi.

Zile Kaymakamı Çağlar Tekin, insana temas eden projelere önem verdiklerini belirterek, "Eskiden baba-oğul, dede-torun hep birlikte yaşıyorlardı. Şimdi maalesef aileler küçüldü. Bireysel ve yalnız bir yaşam hakim oldu. Dolayısıyla kuşaklar arasında kopukluklar yaşanıyor. Bu anlamda bu tip organizasyonlarınızı artıracağız." dedi.