Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yeni doğan buzağıya "üşümesin" diye evde bakıyorlar

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Arslan ailesi, "üşümesin" diye eve aldıkları "Yıldız" isimli buzağılarına özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yeni doğan buzağıya "üşümesin" diye evde bakıyorlar
        ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Arslan ailesi, "üşümesin" diye eve aldıkları "Yıldız" isimli buzağılarına özenle bakıyor.

        Arslan ailesinin 6 gün önce ahırdaki ineklerinden biri doğum yaptı. Doğumun ardından üşüdüğü için rahatsızlanan buzağıyı veterinere götüren aile, tedavi ettirdikten sonra buzağıya evlerinde bakmaya başladı.

        "Yıldız" ismini verdikleri buzağıyı biberonla besleyen aile, biraz toparladıktan sonra buzağıyı annesiyle buluşturacak.

        - "Akşamları mutfakta geziyor"

        Çiftçi Hikmet Arslan, AA muhabirine, 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

        Doğumun ardından buzağının rahatsızlandığını belirten Arslan, "Buzağıyı ishal olduğu ve üşüdüğü için eve getirdim. Hayvanı evde tutmak zorunda kaldım. İlk önce veterinere tedavi ettirdim. Buzağıya burada bakıyorum. Annesinin yanına götürmeyi planlıyorum. Beş gündür evimizde besliyoruz. Akşamları mutfakta geziyor. Sıkıntı olmuyor. Evi pisletmesin diye bezliyoruz buzağıyı." dedi.

        Buzağısının iyileşmeye başladığını anlatan Arslan, "Hayvanım ishal olduğu için halsiz kaldı. O yüzden de eve getirdim. Daha önce de iki tane buzağım böyle rahatsızlanmıştı, o zaman da onlara evimde bakmıştım. Evde bakmak zor ama mecbur kaldığım için eve getirdim. Evde bakıyorum şu an. Buzağımız ilk başta evde kalmakta zorlandı, sonra bize alıştı." şeklinde konuştu.

        Arslan, buzağıya bebek gibi baktıklarını ancak evde bakmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor

        Benzer Haberler

        Pazar'da "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" uygulanıyor
        Pazar'da "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" uygulanıyor
        Erbaa Belediyesinden tuzlama ve solüsyon çalışması
        Erbaa Belediyesinden tuzlama ve solüsyon çalışması
        Zile'de ortaokul öğrencilerinden huzurevine ziyaret
        Zile'de ortaokul öğrencilerinden huzurevine ziyaret
        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tokat'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
        Tokat'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı