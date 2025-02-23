Tokat'ta yeni doğan buzağıya "üşümesin" diye evde bakıyorlar

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Arslan ailesi, "üşümesin" diye eve aldıkları "Yıldız" isimli buzağılarına özenle bakıyor.

Arslan ailesinin 6 gün önce ahırdaki ineklerinden biri doğum yaptı. Doğumun ardından üşüdüğü için rahatsızlanan buzağıyı veterinere götüren aile, tedavi ettirdikten sonra buzağıya evlerinde bakmaya başladı.

"Yıldız" ismini verdikleri buzağıyı biberonla besleyen aile, biraz toparladıktan sonra buzağıyı annesiyle buluşturacak.

- "Akşamları mutfakta geziyor"

Çiftçi Hikmet Arslan, AA muhabirine, 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Doğumun ardından buzağının rahatsızlandığını belirten Arslan, "Buzağıyı ishal olduğu ve üşüdüğü için eve getirdim. Hayvanı evde tutmak zorunda kaldım. İlk önce veterinere tedavi ettirdim. Buzağıya burada bakıyorum. Annesinin yanına götürmeyi planlıyorum. Beş gündür evimizde besliyoruz. Akşamları mutfakta geziyor. Sıkıntı olmuyor. Evi pisletmesin diye bezliyoruz buzağıyı." dedi.

Buzağısının iyileşmeye başladığını anlatan Arslan, "Hayvanım ishal olduğu için halsiz kaldı. O yüzden de eve getirdim. Daha önce de iki tane buzağım böyle rahatsızlanmıştı, o zaman da onlara evimde bakmıştım. Evde bakmak zor ama mecbur kaldığım için eve getirdim. Evde bakıyorum şu an. Buzağımız ilk başta evde kalmakta zorlandı, sonra bize alıştı." şeklinde konuştu.

Arslan, buzağıya bebek gibi baktıklarını ancak evde bakmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.