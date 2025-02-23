Tokat'ta otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 60 AGN 475 plakalı otomobil, Tokat-Turhal yolu Kalaycık Kavşağı'nda E.K. yönetimindeki 60 T 0155 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki B.A, E.A. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.