TOGÜ Rektörü Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Öğretim Görevlisi Ümit Baki Erdem, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erdem, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın büyük dedesinin şehit kaydını Rektöre takdim etti.

Tokat şer'iyye sicillerinde tespit edilen 1856 yılına ait kayda göre, Erzurum'da askerdeyken şehit olan dedesine ait belge Rektöre sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu anlamlı ve gurur dolu takdim için Erdem'e teşekkür etti, vatan için canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.