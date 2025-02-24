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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken vefat eden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:08
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken vefat eden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve yaklaşık dokuz aydır evinde tedavisi sürerken dün hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban'ın cenazesi Karayaka beldesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.

        Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 18 Mayıs 2024 tarihinde Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinin bahçesinde patlama yaşanmıştı. Bahçe içindeki sandıktan şüphelenen ikamet sahipleri durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin bölgede inceleme yaptığı esnada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetmiş, Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı, Jandarma Astsubay Mustafa Evkay, Jandarma Uzman Çavuş Burak Muslurget, Jandarma Uzman Çavuş Alperen Songül ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Ertürk yaralanmıştı.

        Patlamada iki bacağını kaybeden Karaçoban'ın tedavisi evinde devam ediyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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