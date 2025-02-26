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        Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli şehidin oğlunun doğum gününe katıldı

        Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in doğum gününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:43
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        Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli şehidin oğlunun doğum gününe katıldı
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        Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in doğum gününe katıldı.

        Şehidin, Müftü Mahallesi'nde bulunan babaevinde düzenlenen doğum gününde 10 yaşına giren Yiğit Ferman Çeçen için pasta kesildi.

        Kaymakam Tepeli, Yiğit Ferman'ın yeni yaşını kutlayarak kendisine hediye verdi.

        Yiğit'in doğum gününe, şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Refiki Serdar Cantepe, Turhal Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Ahmet Mücahit Balcı, Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar ve Turhal Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Semih Yalçınkaya katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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