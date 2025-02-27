Floor Curling'de Başçiftlik Ortaokulu il birincisi oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiflik Ortaokulu il birincisi oldu.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiflik Ortaokulu il birincisi oldu.
Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okul sporları kapsamında Tokat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri yıldız kızlar kategorisinde yarıştı.
Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri Yağmur Kocabay ve Ebrar Öztürk il birincisi olmaya başardı.
Başçiftlik Ortaokulu takımı Samsun'da düzenlenecek bölge müsabakasında Tokat'ı temsil edecek.
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