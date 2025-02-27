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        Floor Curling'de Başçiftlik Ortaokulu il birincisi oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiflik Ortaokulu il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:22
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        Floor Curling'de Başçiftlik Ortaokulu il birincisi oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiflik Ortaokulu il birincisi oldu.

        Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okul sporları kapsamında Tokat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri yıldız kızlar kategorisinde yarıştı.

        Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri Yağmur Kocabay ve Ebrar Öztürk il birincisi olmaya başardı.

        Başçiftlik Ortaokulu takımı Samsun'da düzenlenecek bölge müsabakasında Tokat'ı temsil edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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