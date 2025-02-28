Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen şehit mezarını ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen şehit mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen şehit mezarını ziyaret etti
        ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen şehit mezarını ziyaret etti.

        Kaymakam Çömen, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Sezer ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Başkomiser Mustafa Yeter'in şehadetinin 30. yıldönümünde Dikili Köyündeki mezarını ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Şehit Mustafa Yeter için dua edildi.

        Kaymakam Emre Çömen, "Bundan 30 yıl evvel şehit olan başkomiserimiz Mustafa Yeter ve bu cennet vatan için şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!

        Benzer Haberler

        Almus Kaymakamı Çömen Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş törenine katıldı
        Almus Kaymakamı Çömen Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş törenine katıldı
        Erbaa'da zabıta ekipleri ramazan öncesi fırın denetimi yaptı
        Erbaa'da zabıta ekipleri ramazan öncesi fırın denetimi yaptı
        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Erbaa'da itfaiye ekipleri yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yaptı
        Erbaa'da itfaiye ekipleri yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yaptı
        Niksar'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Niksar'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Tokat'ta gölette su samuru görüntülendi
        Tokat'ta gölette su samuru görüntülendi