Almus Kaymakamı Çömen şehit mezarını ziyaret etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen şehit mezarını ziyaret etti.
Almus Kaymakamı Emre Çömen şehit mezarını ziyaret etti.
Kaymakam Çömen, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Sezer ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Başkomiser Mustafa Yeter'in şehadetinin 30. yıldönümünde Dikili Köyündeki mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Şehit Mustafa Yeter için dua edildi.
Kaymakam Emre Çömen, "Bundan 30 yıl evvel şehit olan başkomiserimiz Mustafa Yeter ve bu cennet vatan için şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.
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