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        GÜNCELLEME - Tokat merkezli sahte diploma dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:42
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        GÜNCELLEME - Tokat merkezli sahte diploma dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiğini ve zanlıların bilişim suçlarını soruşturan cumhuriyet savcılarının hesaplarına habersiz para yatırmayı planladıklarını belirledi.

        Tokat, Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S, Ö.S, T.Ö, S.A, A.Ö, N.Ö, M.E, E.İ, K.K, U.A, M.İ. ve E.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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