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        Erbaa'da ramazan etkinlikleri

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye tarafından ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:59
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        Erbaa'da ramazan etkinlikleri
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye tarafından ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

        Erbaa Belediyesi ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında teravih namazı sonrası ailelere, çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. Her hafta farklı bir ramazan etkinliği düzenlemeyi planlayan Erbaa Belediyesi ilk etkinliğini Yazar Sinan Yağmur ve Tasavvuf Sanatçısı Cahit Nazlı’nın katılımıyla gerçekleştirdi.

        "Rahmet Ayında Muhabbet Vakti" adlı programda tasavvuf şiirleri, neyzen, semazen, ilahi ve söyleşiler yer aldı.

        Etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Konya'da üniversite eğitimi gördüğü dönem Mevlana Müzesi'ni sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "O duyguları, o ortamı hissetmek, ona vesile olmak benim için de ayrı bir duygu. O günlere gittik. O dönemleri bize hissettirdiniz. Ben sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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