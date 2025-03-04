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        Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:40
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        Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tartıştığı B.M'yi (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M.Ö'nün (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İlçede dün gece iki genç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.M.Ö, B.M'yi bıçakla yaralamıştı. Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M. kurtarılamamış, A.M.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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