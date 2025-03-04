Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tartıştığı B.M'yi (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M.Ö'nün (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçede dün gece iki genç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.M.Ö, B.M'yi bıçakla yaralamıştı. Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M. kurtarılamamış, A.M.Ö. gözaltına alınmıştı.
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