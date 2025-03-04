Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde B.M. (17) ve A.M.Ö. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M.Ö, B.M'yi bıçakla yaraladı.
Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
B.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, A.M.Ö'yü gözaltına aldı.
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