TOGÜ'de panel düzenledi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) panel düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle "Gelenek ve Modernite Arasında, Aile ve Nafaka" konulu panel düzenlendi. Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Tokat Barosu avukatları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Acungil, açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler, 2025 Dünya Kadınlar Günü temasının "Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları İçin: Haklar, Eşitlik ve Güçlendirme" olarak belirlendiğini, toplumsal adaletin sağlanması ve fırsat eşitliğinin artırılması konularına dikkat çekildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet İnanır'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Tokat Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Merve Bıçakçı, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdem ve Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Doğan konuşma yaptı.