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        TOGÜ'de panel düzenledi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:07
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        TOGÜ'de panel düzenledi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) panel düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle "Gelenek ve Modernite Arasında, Aile ve Nafaka" konulu panel düzenlendi. Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Tokat Barosu avukatları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Acungil, açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler, 2025 Dünya Kadınlar Günü temasının "Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları İçin: Haklar, Eşitlik ve Güçlendirme" olarak belirlendiğini, toplumsal adaletin sağlanması ve fırsat eşitliğinin artırılması konularına dikkat çekildiğini ifade etti.

        Prof. Dr. Ahmet İnanır'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Tokat Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Merve Bıçakçı, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdem ve Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Doğan konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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