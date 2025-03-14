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        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:04
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        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi tutuklandı.

        İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A, keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülendi.

        Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin evinde, evin bahçesinde, tavan kısmında ve ağılda araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan buldu. Kaymakamlıkça hayvanlara el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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