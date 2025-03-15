Tokat'ta trafik kazasında 1 yaralı
Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
M.M. idaresindeki 60 HE 095 plakalı traktör, Hanyeri köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, traktör sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.