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        Tokat'ta trafik kazasında 1 yaralı

        Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:32
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        Tokat'ta trafik kazasında 1 yaralı
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        Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        M.M. idaresindeki 60 HE 095 plakalı traktör, Hanyeri köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, traktör sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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