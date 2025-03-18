Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        İlçe Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile program başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okundu, oratoryo gösterisi ve Çanakkale isimli video sunumu yapıldı.

        İlçe genelindeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere program sonunda ödülleri takdim edildi.

        Programa Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Yeşilyurt

        Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu, sinevizyon gösterimi ve tiyatro sunuldu.

        Törene, Kaymakam Fatih Döner, Belediye Başkan Vekili Elvan Südütemiz ve ilçe protokolü katıldı.

        - Pazar

        Pazar ilçesinde Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Pazar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafınan hazırladıkları programı sunuldu.

        - Almus

        Almus'tae tören Almus Çok Programlı Lise önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı.

        Okulun Konferans Salonu'ndaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan program sergilendi.

        Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te zabıtalar denetim yaptı
        Başçiftlik'te zabıtalar denetim yaptı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı
        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı
        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı