Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile program başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okundu, oratoryo gösterisi ve Çanakkale isimli video sunumu yapıldı.

İlçe genelindeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere program sonunda ödülleri takdim edildi.

Programa Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Yeşilyurt

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu, sinevizyon gösterimi ve tiyatro sunuldu.

Törene, Kaymakam Fatih Döner, Belediye Başkan Vekili Elvan Südütemiz ve ilçe protokolü katıldı.

- Pazar

Pazar ilçesinde Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Pazar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafınan hazırladıkları programı sunuldu.

- Almus

Almus'tae tören Almus Çok Programlı Lise önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı.

Okulun Konferans Salonu'ndaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan program sergilendi.

Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.