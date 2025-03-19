Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
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