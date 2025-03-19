Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

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