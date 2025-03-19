TOGÜ Rektörü Yılmaz evinde üniversite öğrencilerine iftar verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, evinde üniversite öğrencilerine iftar verdi.

Yılmaz, evinde üniversite öğrencileri Smaa Addag, Rüveyda Şekerciler, Umut Bayraklı ve Pathe Mboup ile iftar yaptı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, misafirlerinin ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının ibadet ve paylaşma ayı olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi evlerimizde ağırlayarak birlik ve beraberliği gösterme açısından bir program yaptık. Soframızı öğrencilerle paylaşmanın, manevi atmosferi yaşamanın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu anıyı asla unutmayacaklardır. Evimizi öğrencilere açmamız önemli. Öğrencilerimizi evimizde ağırlamaktan dolayı mutluyum."

Öğrenciler de Rektör Yılmaz ile evinde iftar yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.