Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ş. idaresindeki 60 ABD 615 plakalı hafif ticari araç, Çambalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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