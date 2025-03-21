Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta konuştu: (1)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah Türkiye'yi terörün olmadığı, terörün her türlüsünün olmadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke olarak hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuşan Tunç, terörsüz Türkiye hedefiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle devam eden ve Türkiye'yi terörden kurtarma noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye'yi terörün olmadığı, terörün her türlüsünün olmadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke olarak hep beraber inşa edeceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini feshettiğinde, 40 yıldan bu yana bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ayak bağı olan, binlerce insanımızı, şehitlerimizi kaybetmemize neden olan, maddi, manevi kayıplara neden olan ve enerjimizi harcadığımız bu terör belasından kurtularak bütün imkanlarımızı, enerjimizi, milletimizin kalkınmasına, refahına harcayacağız inşallah. O günlerin eşiğindeyiz. Şafağındayız."

Türkiye Yüzyılı"nda hep beraber milletçe, etnik kökeni ne olursa olsun hiç ayrım yapmadan huzurlu bir Türkiye'yi ve huzurlu bir geleceği inşa edeceklerini kaydeden Tunç, "Terörsüz Türkiye demek, huzurlu gelecek demek. Hep beraber millet olarak bunun kararlılığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Adalet mülkün temelidir" sözünü hatırlatan Tunç, "Adaletin tecellisi için tarafsız ve bağımsız yargı şarttır. Devleti ayakta tutan 3 sütun vardır. Yasama, meclis kanun yapar. Yürütme o kanunları millete hizmet etmek için uygular. Yargı da milletin hakkını hukukunu savunur. Haklıyı savunur. Adaletin tecellisi için çalışır. Dolayısıyla bu 3 sütunda devleti ayakta tutan sütunlardır ve devletin temeli de adalettir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Adaletin tesisi için 23 yıldan bu yana çok önemli reformlar yaptık" Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa bir yerde, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. İşte o nedenle adaletin tesisi için 23 yıldan bu yana çok önemli reformlar yaptık, mesafeler aldık. Adaleti en güzel şekilde tecelli etmek, haklıya hakkını gecikmeksizin verebilmek ve haksıza da hak ettiği yaptırımı uygulamak, suçu önlemek için bu noktadaki kararlılığımızı da hep sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Adaletin tecellisi için 3 önemli unsur vardır, değerli hemşehrilerim. Bir kere adaletin uygulayacağı, yargının uygulayacağı mevzuat. Beraber komisyonda çok çalıştık arkadaşlarımızla. Bu mevzuatın tamamının yenilenmesi için büyük mücadeleler yaptık. Çok da karşı koydular. Muhalefetin dirençleriyle karşılaştık. 'Yapmayın' dediler, 'etmeyin' dediler. Anayasada yaptığımız değişiklikler, demokratik hukuk devletini güçlendirmeye yönelik hak arama yollarını arttırmaya yönelik yaptığımız değişikliklere hep karşı geldiler. Hiçbir şeye 'iyi yapıyorsun' demediler. Hep engellemelerle geldik bugünlere. Hakimler Savcılar Kurulunun, Anayasa Mahkemesinin yapısını daha demokratik hale getirelim dediğimizde karşı geldiler ama onlara rağmen yaptık, 'millet istiyor' dedik." Devlet güvenlik mahkemelerinin, askeri yargının kaldırıldığını anımsatan Tunç, yargı birliğinin sağlanması konusunda büyük reformlar yaptıklarını aktardı. Tunç, "15 Temmuz'da da o reformlar sayesinde vesayetçi anlayıştan arındırmış olduğumuz o milli iradeye, hukuk devletine saygı duyan hakimler, savcılar 15 Temmuz'da siz Tokat Meydanı'nda Artova Meydanı'nda bu ülkenin bağımsızlığını ve bayrağını savunurken onlar da adliyelere koştular. O darbecilerle ilgili, o hainlerle ilgili gözaltı kararları verdiler. Onların yargıda hesap vermelerini sağladılar." ifadelerini kullandı. -"Yolsuzluk yapanlarla mücadele eden bir yargı istemiyorlar" "Nereden nereye gelmişiz." diyen Tunç, şunları kaydetti: "27 Mayıs'ta milletin seçtiklerini, başbakanını, bakanlarını 'seni buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen yargıdan, 12 Eylül'de 'bir sağdan astık, bir soldan astık, yaşlarını büyüterek de astık' diyen darbecilere destek olan yargıdan, milletin hakkını hukukunu değil darbecileri savunan yargıdan, 28 Şubat'ta o vesayetçi darbecilerin karşısında hazır ol da selam duran yargıdan, o üniversiteli kızlarımız yaka paça bu kürsülerden aşağıya ağızları kapatılarak indirildiği o dönemlerde onları savunan yargıdan, bugün 15 Temmuz'da milleti savunan, milli iradeyi savunan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine geçtik. İşte onun için yargının uygulamalarına karşı saldırılar, bu nedenle değerli kardeşlerim. Hazmedemiyorlar. Suç şebekeleriyle mücadele etmeyi hazmedemiyorlar. Yolsuzluk yapanlarla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Onun için hep yargıya sataşıyorlar, yargı mensuplarına hakaret ediyorlar ve tehdit ediyorlar. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor ve milletimiz neyin doğru neyin eğri olduğunu sessiz bir şekilde takip ediyor ve yeri geldiğinde cevabını veriyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecek inşallah."