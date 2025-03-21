Tokat'ta down sendromlu çocuklar çikolata ve ekmek yaptı

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "farkındalık günü" organize edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, "klasik otobüs"le alınan 10 çocuk, Tokat Sanayi Sitesi'ndeki çikolata ve ekmek atölyesine götürüldü.

Çocuklar burada çikolata ve ekmek yaptı.

Daha sonra Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Gülbahar Hatun İmareti'nde düzenlenen iftar programına götürülen çocuklar, yaptıkları çikolata ve ekmekleri misafirlere ikram etti.

Programa, Türkiye Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle çocukların aileleri katıldı.​​​​​​​