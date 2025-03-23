MHP Tokat Milletvekili Bulut, eziyet gören keçilerden birini sahiplendi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Zile ilçesinde eziyet gören keçilerden birini sahiplendi.

Bulut, sahipleri tarafından eziyet gören keçi ve koyunların bulunduğu ilçeye bağlı Şeyhköy köyüne gitti.

Bulut, eziyet gören hayvanları bir süre sevdi ve durumları hakkında yeni sahiplerinden bilgi aldı.

Köylülere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Yazık günah böyle bir zulüm olur mu? Allah'tan tutuklandı da. Allah razı olsun İl Jandarma Komutanımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızdan. Ben hepsiyle görüştüm. Çok da ilgilendiler." dedi.

Eziyet gören keçilerden birini satın alarak sahiplenen Bulut, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'e çok teşekkür ediyorum. O da bu işin rahmani boyutu olduğunu söyledi. Her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu ifade etti. Sizin gibi iyi niyetli insanlar olduğu sürece şefkat merhamet sahibi Allah nasip ederse dünyada iyilik yayılmaya devam edecek. Biz bu memleketin hayvanına, kurduna, kuşuna hepsine aşığız." diye konuştu.

- Olay

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A'nın keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülenmesinin ardından 13 Mart'ta şüphelinin evinde, bahçesinde, tavan kısmında ve ağılda araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan bulmuştu. Kaymakamlıkça hayvanlara el konulmuştu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.