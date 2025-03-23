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        T3 Vakfı'ndan Tokat'ta iftar programı

        T3 Vakfı Tokat'ta iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:26
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        T3 Vakfı'ndan Tokat'ta iftar programı
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        T3 Vakfı Tokat'ta iftar programı düzenledi.

        Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan, T3 Vakfı Tokat Sorumlusu Furkan Çetinkaya, iftar yemeklerinin ramazanın birleştirici ruhunu yansıttığını vurguladı.

        T3 Vakfı Tokat ailesi olarak, CanSağlığı Kulübü ve Teknofest Kulübü öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çetinkaya, "Teknoloji ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren gençlerimizin bir araya gelmesi, hem dayanışmamızı artırdı hem de gelecekteki projelerin şekillenmesine zemin hazırladı. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin sosyal ve profesyonel ağlarını geliştirmelerine olanak tanırken, topluluklar olarak bir arada olma gücümüzü de ortaya koyuyor." dedi.

        İftar programında T3 Vakfı bursiyerleri, gönüllüleri, eğitmenleri ve Cansağlığı Vakfı bursiyerleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi CanSağlığı Kulübü ve Teknofest kulübü yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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