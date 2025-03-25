Çevre tırı TOGÜ'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerde çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında yola çıkan çevre tırı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Genel Sekreter, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Çevre bilincinin önemini vurgulayan Yılmaz, "Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu projelere her zaman destek veriyoruz. Çevre tırı gibi etkinlikler, öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmasına ve doğaya daha duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Kampüsümüzde sıfır atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye Çevre Ajansı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında çevre bilinciyle ilgili bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada, öğrencilerin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini ölçmek amacıyla 24 soru soruldu. Büyük ilgi gören yarışmada ilk üçe giren öğrencilere hediyeleri Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından takdim edildi.