Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Şehit Er Kasım Karakaya Sokak'ta bulunan kahvehanede aralarında husumet olan H.D. ile C.A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla C.A'ya ateş etti.
Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan M.A. da tabancayla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri H.D'yi gözaltına aldı.
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