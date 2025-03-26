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        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:46
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        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Bağlar Mahallesi Şehit Er Kasım Karakaya Sokak'ta bulunan kahvehanede aralarında husumet olan H.D. ile C.A. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla C.A'ya ateş etti.

        Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan M.A. da tabancayla yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri H.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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