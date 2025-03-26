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        Tokat'ta Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi

        Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:54
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        Tokat'ta Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi
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        Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi.

        Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğreticinin 2,5 yılda tamamlanan, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşidesi düzenlenen tören ile değiştirildi.

        Programa katılanlar Ulu Cami'den Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ne mehteran takımı ile yürüdüler. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaptığı konuşmada, Tokat'ın fethinin 950. yılı münasebeti ile yıl içerisinde yapılacak bir dizi etkinliğin başlangıcı olan Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesi puşidesi açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

        Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması'nda önemli bir rol oynayanın, ilk başkentleri Niksar olan Danişmendliler olduğunu anlatan Köklü, "1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da ilk kurulan devletlerden birisidir. Danişmendliler sadece fetihlerle değil Anadolu'nun ilim ve irfanı için de mücadele etmiştir. Sivas, Çorum, Tokat, Amasya, Malatya, Elazığ, Kayseri coğrafyasında kurulup Anadolu’nun büyük bölümünde hüküm sürmeye başlayan Danişmendliler; sanat, tarih, tıp ve astronomi gibi alanlarda dönemin önemli ilim insanlarını yetiştirmeyi de başarmışlardır. 1074 yılında bugünkü ismi Gümenek olan Komana'nın fethi akabinde şehri bugünkü mevkisine, kalenin eteklerine taşıyarak burada tamamen Türkler tarafından kurulmuş bir şehir inşa ettiler. Bu şehir Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinin yürütüldüğü, mayalandığı şehir olmuştur." dedi.

        Vali Abdullah Köklü ve protokol üyeleri tarafından türbenin puşidesi değiştirildi.

        İl Müftüsü Esat Yapı tarafından okunan 950 hatimin duası yapıldı.

        Programa Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fatih Yılmaz, Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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