Tokat'ta Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğreticinin 2,5 yılda tamamlanan, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşidesi düzenlenen tören ile değiştirildi.

Programa katılanlar Ulu Cami'den Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ne mehteran takımı ile yürüdüler. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaptığı konuşmada, Tokat'ın fethinin 950. yılı münasebeti ile yıl içerisinde yapılacak bir dizi etkinliğin başlangıcı olan Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesi puşidesi açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması'nda önemli bir rol oynayanın, ilk başkentleri Niksar olan Danişmendliler olduğunu anlatan Köklü, "1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da ilk kurulan devletlerden birisidir. Danişmendliler sadece fetihlerle değil Anadolu'nun ilim ve irfanı için de mücadele etmiştir. Sivas, Çorum, Tokat, Amasya, Malatya, Elazığ, Kayseri coğrafyasında kurulup Anadolu’nun büyük bölümünde hüküm sürmeye başlayan Danişmendliler; sanat, tarih, tıp ve astronomi gibi alanlarda dönemin önemli ilim insanlarını yetiştirmeyi de başarmışlardır. 1074 yılında bugünkü ismi Gümenek olan Komana'nın fethi akabinde şehri bugünkü mevkisine, kalenin eteklerine taşıyarak burada tamamen Türkler tarafından kurulmuş bir şehir inşa ettiler. Bu şehir Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinin yürütüldüğü, mayalandığı şehir olmuştur." dedi.