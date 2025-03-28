Erbaa Belediye Başkan Karagöl, eski başkanların mezarlarını ziyaret etti

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl 1915 yılından bu yana ilçede görev yapan belediye başkanlarının kabrini ziyaret etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ilçede 1915’den bu yana belediye başkanı olarak görev yapmış belediye başkanlarını kabirleri başında ziyaret etti.

Mezarlarına karanfil bırakan Başkan Karagöl, yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesi memleketimize hizmet etmiş, Rahmet-i Rahmana kavuşmuş belediye başkanlarımızı ve şehitlerimizi kabirleri başlarında yad ettik. Erbaa için taş üstüne taş koymuş ve ahirete göç etmiş Mustafa Tanoba, Behçet Üstün, Adnan Çoruh, Alişan Diktaş, Sururi Aytaç, Sermet Durmuşoğlu, Ali Önder, İhsan Kocaoğlu, Niyazi Kırımca ve ilçe şehitliğimizde şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip dua ettik. Bu memleket için emek vermiş eski belediye başkanlarımıza ve canlarını ortaya koymuş şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.