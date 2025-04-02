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        Tokat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi

        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ahmet Hamdi Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:59
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        Tokat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi
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        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ahmet Hamdi Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

        Aydoğan, bir lokantada bir araya geldiği gazetecilere, 6 Nisan'da kooperatifin olağan mali genel kurulunu yapacaklarını söyledi.

        Kooperatif olarak bir yılda 8.5 milyon liraya yakın kar ettiklerini belirten Aydoğan, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi kooperatifimiz açısından 2024 yılı da başarılı bir yıl olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Kooperatifimiz şu anda bir milyon lira, işletme kredisi 2,5 milyon lira yatırım destek kredilerine en üst limitten kefalet yetkisi olan bir kooperatif olmakla beraber limitlerimiz dahilinde ortaklarımıza kesintisiz hizmet vermekteyiz. Çok şükür kooperatifimiz 2024 yılını da harcamalarında dikkatli yetim hakkı hassasiyetiyle ve anlayışıyla hiçbir ortağından bir kuruş fazla tahsilat yapmadan 8 milyon 271 bin 99,17 lira karla kapatmıştır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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