Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Emre Mandacı (29) idaresindeki 06 CAM 241 plakalı otomobil, Turhal-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Tolga Genç (15), Rabia (28), Minel (5) ve Murat Mandacı (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.