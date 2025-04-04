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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:12
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 60 DC 056 plakalı otomobil, Ballıca Mağarası yolu Dürdane Mezarlığı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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