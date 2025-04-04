Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 60 DC 056 plakalı otomobil, Ballıca Mağarası yolu Dürdane Mezarlığı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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