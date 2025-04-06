Yeşilay Tokat Şube Başkanı Zülfüoğulları, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zülfüoğulları, mesajında, milletin sesi ve tarihe tanıklık eden güçlü kalemi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın 105 yıldır Türkiye'nin sesini duyurduğunu belirten Zülfüoğulları, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak, milletimizin hakikat mücadelesine omuz vermek için kurulan Anadolu Ajansı, 105 yıldır milletimizin sesi ve vicdanı olmayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemizin hafızasını oluşturan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan Anadolu Ajansına başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."