TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde akademik ve idari personelle bir araya geldi.
Bayramlaşmaya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, müdürler ve üniversitede görevli personel katıldı.
Yılmaz, personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
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