TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde akademik ve idari personelle bir araya geldi.

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