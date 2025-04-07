Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde akademik ve idari personelle bir araya geldi.

        Bayramlaşmaya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, müdürler ve üniversitede görevli personel katıldı.

        Yılmaz, personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta öğretmenler boğazına kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevr...
        Tokat'ta öğretmenler boğazına kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevr...
        Erbaa Devlet Hastanesinde mide balonu uygulaması gerçekleştirildi
        Erbaa Devlet Hastanesinde mide balonu uygulaması gerçekleştirildi
        Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi
        Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi
        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edil...
        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edil...
        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı
        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı
        Tokat'ta traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı