Tokat Belediyesi 11 taziye aracı aldı

Tokat Belediyesi tarafından 11 taziye aracı alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mobil Taziye Aracı" uygulamasıyla, yakınlarını kaybeden vatandaşlara zor zamanlarında destek olmak için 11 mobil taziye aracı hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni kurulan Mezarlıklar Müdürlüğü bölgesinde Mobil Taziye Araçlarını yerinde inceledi.

Yazıcıoğlu, "Değişimle birlikte Tokat'ımızda farklılıkları ortaya koymaya devam ediyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızın bir yansıması tüm mezarlık hizmetlerimizi ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay hizmete açtığımız Mezarlık Bilgi Sistemiyle yine hemşehrilerimize Tokat'ta yenilikçi bir hizmet sunduk. Buna ilave olarak mobil taziye araçlarımızı, vatandaşlarımızın en hassas anlarında yanlarında olabilmek adına geliştirdik. Sevinçte olduğu kadar hüzünde de bir arada olmayı görev biliyoruz. Bu araçlarımızla, taziye ziyaretlerinin düzenli ve sıcak bir ortamda gerçekleşmesini sağlarken hemşerilerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.