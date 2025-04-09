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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:42
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri beyaza büründü.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda da sürücüler dikkatli ilerliyor.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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