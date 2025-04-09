Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda da sürücüler dikkatli ilerliyor.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri beyaza büründü.

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