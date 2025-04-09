TOGÜ'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezi Kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

"Üreten Bir Türkiye için 81 İlde Kitap Okuyoruz" sloganıyla yapılan kitap okuma etkinliğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ekrem Anaç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ayrıca 2024 yılı içerisinde üniversite kütüphanesinden en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.