Tokat'ta düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı

Şüphelilerin tespitinin ardından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 19 şarjör ve 849 adet fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş açan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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