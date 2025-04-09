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        Tokat'ta düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:44
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        Tokat'ta düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş açan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin tespitinin ardından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 19 şarjör ve 849 adet fişek ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 7 zanlı, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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