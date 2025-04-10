Tokat'ta çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlıkta hasar meydana geldi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlıkta hasar meydana geldi.
Bilgili köyünde Halil Özdemir'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar meydana geldi.
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