Tokat'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tokat'tın Yeşilyurt, Niksar ve Almus ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Amirliği çelenginin İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar tarafından sunulması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar tarafından yapıldı.

Törene, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz , daire ve kurum amirleri, emniyet personeli ile davetliler katıldı.

Kaymakam Fatih Döner, İlçe Emniyet personelini makamında kabul ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

- Niksar

Niksar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü münasebetiyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törene Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.