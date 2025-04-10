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        Tokat'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Tokat'tın Yeşilyurt, Niksar ve Almus ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:26
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        Tokat'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Tokat'tın Yeşilyurt, Niksar ve Almus ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Amirliği çelenginin İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar tarafından sunulması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar tarafından yapıldı.

        Törene, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz , daire ve kurum amirleri, emniyet personeli ile davetliler katıldı.

        Kaymakam Fatih Döner, İlçe Emniyet personelini makamında kabul ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

        - Niksar

        Niksar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü münasebetiyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

        Törene Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Tören İlçe Emniyet Amiri Bekir Tiryaki’nin Atatürk Büstüne çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören sona erdi.

        - Almus

        İlçe Emniyet Amiri Sayim Topçu, Almus Çok Programlı lise önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Almus Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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