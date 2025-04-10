Pazar Belediye Başkan Pervanlar, İlçe Emniyet Amiri Albayrak'ı ziyaret etti

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Emre Albayrak'ı ziyaret etti.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Emre Albayrak ve polisler ile bir süre sohbet etti.

Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.