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        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Turhal, Zile, Pazar, Yeşilyurt, Almus ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:55
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Tokat'ın Turhal, Zile, Pazar, Yeşilyurt, Almus ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Turhal ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı sürüyor. Ekipler hazır halde bekletiliyor.

        Zile ilçesinde de kar yağışı devam sürüyor.

        Artova, Başçiftlik, Yeşilyurt, Almus ve Pazar ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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