Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Turhal, Zile, Pazar, Yeşilyurt, Almus ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ın Turhal, Zile, Pazar, Yeşilyurt, Almus ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Turhal ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı sürüyor. Ekipler hazır halde bekletiliyor.
Zile ilçesinde de kar yağışı devam sürüyor.
Artova, Başçiftlik, Yeşilyurt, Almus ve Pazar ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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